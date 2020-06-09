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GeriFutbol Mehmet Fevzi Usta: "İlk 2 maçtan 6 puan alıp, üst sıralara tırmanmak istiyoruz..."
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.06.2020 - 12:20,Son Güncelleme:

Mehmet Fevzi Usta: "İlk 2 maçtan 6 puan alıp, üst sıralara tırmanmak istiyoruz..."

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Mehmet Fevzi Usta: "İlk 2 maçtan 6 puan alıp, üst sıralara tırmanmak istiyoruz..."
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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, Adanaspor ve ertelenen İstanbulspor maçından 6 puan alıp üst sıralara tırmanmak istediklerini belirtti.

Mehmet Fevzi Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası süreçte ilk karşılaşmaları olan Adanaspor maçını kazanmanın kendilerine moral olacağını söyledi.

Ligde bulundukları durum itibarıyla play-off hedeflerinin devam ettiğini vurgulayan Usta, "Fikstüre baktığımızda avantajlı durumdayız. 19 Haziran Cuma günü oynayacağımız Adanaspor maçını inşallah kazanırız. Hedeflerimizin devam etmesi açısından kazanmak iyi bir başlangıç olacaktır. Takımımız bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Usta, ligin 21. haftasında elverişsiz hava koşulları nedeniyle tatil edilen İstanbulspor karşılaşmasını ise 23 Haziran Salı günü oynayacaklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Takımımız 1-0 geriye düşmüştü ancak bunu çevirebilecek güçteyiz. Herkes biliyor ki futbolda her şey olabilir. İyi mücadele eden, koşan bir takımın çeviremeyeceği maç yoktur. Her iki maçımızı da inşallah kazasız geçeriz. Adanaspor ve ertelenen İstanbulspor maçından 6 puan alıp, üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Sonrasında da fikstür avantajımız devam ediyor. Haziran ayı kaderimizi belirleyecek."

Mehmet Fevzi Usta: İlk 2 maçtan 6 puan alıp, üst sıralara tırmanmak istiyoruz...

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