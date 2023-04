Mehmet Demirkol'dan Ali Koç eleştirisi: Aziz Yıldırım olacağını sandı... | Dikkat çeken Emre Belözoğlu ve İsmail Kartal yorumu

Haberin Devamı

Fenerbahçeliler en umutlu olduğu sezonda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. 4-2’lik Beşiktaş yenilgisi şampiyonluk umutlarını yerle bir etti. Şimdi herkes aynı soruyu soruyor:

F.Bahçe neden bu halde?

F.Bahçe için çözüm ne?

Spor kamuoyunun ve Fenerbahçelilerin yanıtını aradıkları soruları ve Ali Koç’un 5 yıllık başkanlığındaki başarısızlığı 3 değerli spor yorumcusuna yönelttik. İşte onların tespitleri.

ATTiLA GÖKÇE: SÜREKLi AL, KULLAN, AT KÜLTÜRÜ; ŞAMPiYONLUK ELBiSESi UYMADI

1- F.Bahçe neden bu halde?

Her yıl konfeksiyon şampiyonluk elbisesi seçmesi ve sezon ilerledikçe bu elbisenin uyumsuzluğunu, ölçüsünü ve rengini tutturamamış olması. Bu dediklerime teknik direktör seçiminden, yerli yabancı kadro yapısına kadar her şeyi katabilirsiniz. Zengin ailenin şımarık çocuğu gibi sürekli al kullan yere at kültürü!

2- F.Bahçe için çözüm yolu ne?

F.Bahçe’nin yerli bir sportif direktöre, gözü teknik direktörlükte olmayan bir sportif direktöre ihtiyaç var. O direktörün en az 3 kişilik bir ekibi olmalı. Futbol takımının neye ihtiyacı var, süreç içerisinde hangi hedefleri kovalayabilir, daha iyi oyun oynanması için altyapı (akademi) ile profesyonel kadro arasında geçiş ve uyum planlaması yapılabilir mi? Bunlara yanıt verecek bir teknik ve finansal rapor oluşturmak gerekir.

Artı, taraftarlara ve kamuoyuna sürekli şampiyonluk senetleri imzalayan tavırdan vazgeçilip skora değil, oyunun kendisine saygı uyandıracak bir çalışmaya ve öyküye ihtiyaçları olduğunu unutmamalılar. Son olarak, oynanan maçtan sonra MHK başta olmak üzere sürekli değişen hedeflere eleştiri okları atıp feryat etmek, rakiplerle sosyal medya üzerinden polemik çatışmalarına girmek hiçbir yarar sağlamaz. F.Bahçe bu populizmden kurtulup aklın gereğini yapmalı.

ŞANSAL BÜYÜKA: KURTULUŞ iÇiN TEK ÇÖZÜM YOLU: TRANSFERDE KALiTE

1- Fenerbahçe neden bu halde?

Fenerbahçe transferde sıradan oyuncular aldığı için bu halde. Büyük takımlarda büyük oyuncular oynar. Fenerbahçe’nin tek kaliteli oyuncusunun henüz yeni oynatılmaya başlayan 18’lik Arda Güler olduğunu düşünürsek takımın ne kadar sıradan oyunculardan kurulu olduğu ortaya çıkar.

2- Fenerbahçe için çözüm yolu ne?

Kurtuluş için çözüm yolu: Transferde kalite, kalite, kalite... Fenerbahçe’nin genlerinde her zaman kaliteli oyuncu varlığı hissedilmiştir. Son 5 yılda Fenerbahçe’ye özellikle kaliteli bir santrfor, kaliteli bir orta saha ve çok kaliteli bir stoper alınmadı. Bir Kim Min-Jae geldi, onun da gelmesi ile gitmesi bir oldu. Bana göre, Süper Lig'de 26 gol atmasına rağmen Enner Valencia bile Fenerbahçe’nin santrforu değil.

MEHMET DEMiRKOL: KOÇ YENi YILDIRIM OLACAĞINI SANDI

Kimlik erozyonu var F.Bahçe’de. Tek adam iktidarından sonra yaşanan boşluk dönemi bu. Ali Koç yeni Aziz Yıldırım olacağını sandı. Ama hayır, olamadı. Çok sık karar değiştirdi. Emre Belözoğlu ve İsmail Kartal gibi 2 puan ortalamasının üstüne çıkan hocalarla devam etmedi. Ben olsam devam ederdim. Ama o bir yönetici değil, taraftar gibi davrandı. Kimlik erozyonunun takıma yansıması da var. Sahaya bakıyorsunuz, sahiplenen kimse yok. Hemen bir panik yaşanıyor. 33 yaşındaki Valencia ile 18 yaşındaki Arda Güler bir arada. Nerede Luganolar, Alexler...