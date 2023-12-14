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Mehmet Büyükekşi'yi istemeyen üç kulüp seçim önerdi!

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#Kulüpler Birliği#Mehmet Büyükekşi#TFF
Mehmet Büyükekşiyi istemeyen üç kulüp seçim önerdi
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 07:00

Dün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin istifasının istenip istenmemesi de konuşuldu.

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Kulüpler Birliği'nin dünkü toplantısında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin istifasını isteyip
istememe konusu da konuşuldu.

Kasımpaşa, İstanbulspor ve Fatih Karagümrük kulüpleri TFF’den memnun olmadıklarını belirtip, "Genel kurula gidelim" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Bu yönetimi daha 6 ay önce seçtik. Eğer bir sorun varsa bu hepimizin sorunudur" diyerek karşı çıktılar.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç toplantı sonrası, "TFF’nin istifasını istiyor musunuz?" sorusuna "TFF’den memnun olan az sayıda kulüp var. Hiç memnun olmayanlar var. TFF bir irade göstereceğini bildirdi, ne olacağını göreceğiz." cevabını verdi.

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#Kulüpler Birliği#Mehmet Büyükekşi#TFF

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