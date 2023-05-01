Mehmet Büyükekşi'den kulüplere mesaj: TFF'ye ziyaretlerden etkilenmeyiz!

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankara kulüplerini ziyareti sırasında futbol gündemine dair önemli açıklamalar yaptı.

Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle:

"TFF'YE ZİYARETLER BİZİ ETKİLEMEZ"

"Hepimizin çok dikkatli olması lazım. TFF'ye ziyaretlerin olumlu ya da olumsuz hiçbir katkısı yok. Biz hiçbir şekilde etkilenmeyiz. Hakemlerin ve MHK'nın etkilenmemesi için gerekli talimatları veriyoruz."

"HAKEMLER DE HATA YAPABİLİR"

"Herkes çıkıp futbolunu oynasın. Kulüplerin kendi kapısının önünü süpürmesini istiyoruz. Kendi futbolcusuyla, kendi teknik direktörleriyle ilgilensinler. Biz de hakemlerle ilgileniriz. Bir teknik adam 'Oyuncumuz hata yaptı ve gol oldu' diyor. Hakemler de hata yapabilir. Önemli olan iyi niyet."