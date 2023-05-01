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Mehmet Büyükekşi'den kulüplere mesaj: TFF'ye ziyaretlerden etkilenmeyiz!

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#Tff#Mehmet Büyükekşi#Süper Lig
Mehmet Büyükekşiden kulüplere mesaj: TFFye ziyaretlerden etkilenmeyiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 14:47

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz hafta Riva'da kendilerini ziyaret eden Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankara kulüplerini ziyareti sırasında futbol gündemine dair önemli açıklamalar yaptı.

Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle:

"TFF'YE ZİYARETLER BİZİ ETKİLEMEZ"

"Hepimizin çok dikkatli olması lazım. TFF'ye ziyaretlerin olumlu ya da olumsuz hiçbir katkısı yok. Biz hiçbir şekilde etkilenmeyiz. Hakemlerin ve MHK'nın etkilenmemesi için gerekli talimatları veriyoruz."

"HAKEMLER DE HATA YAPABİLİR"

"Herkes çıkıp futbolunu oynasın. Kulüplerin kendi kapısının önünü süpürmesini istiyoruz. Kendi futbolcusuyla, kendi teknik direktörleriyle ilgilensinler. Biz de hakemlerle ilgileniriz. Bir teknik adam 'Oyuncumuz hata yaptı ve gol oldu' diyor. Hakemler de hata yapabilir. Önemli olan iyi niyet."

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#Tff#Mehmet Büyükekşi#Süper Lig

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