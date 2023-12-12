Mehmet Büyükekşi'den Halil Umut Meler ziyareti sonrası dikkat çeken sözler! Alınacak kararlar ve Süper Kupa sorusuna cevap...

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Rizespor maçının ardından Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'i ziyaret etti.

"ÇOK ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPACAĞIZ"





Halil Umut Meler'e yapılan saldırı hakkında söz alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi, "Hocamızın 10 günlük bir yavrusu var. Özellikle bir an önce ailesine gitmek istiyor, İzmir'e. Yapılan saldırı gerçekten hepimizi çok derinden üzdü. Bu tür konularla keşke burada olmasaydık. TFF olarak cumhuriyetimizin 100. yılında EURO 2024'e katıldık ve vatandaşlarımızı gururlandırdı. EURO 2032'ye İtalya ile birlikte ev sahipliği yapma hakkı aldık. Ancak bu iş kesinlikle unutulmamalı. Bunun bir milat olması lazım. Dün akşam da söyledim, yeter dedim. Bugün buraya gelme nedenimiz sadece bir geçmiş olsun değil, önemli görüşmeler için de buradayız. Gençlik ve Spor Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız ve yönetim kurulumuzla önemli görüşmeler yapacağız. Bu olayın tüm suçluları ve paydaşlarına buradan tekrar kendilerine gelmesini talep ediyorum." dedi.

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"DAHA DETAYLI BİLGİ VERECEĞİZ"

Büyükekşi, liglerin devamıyla ilgili sorulan soruya, "Bugün görüşmelerimizi yapacağız. Yarın toplantımız var, orada bütün konuları açıklığıyla neyin nasıl devam edeceğiyle ilgili daha detaylı bilgi vereceğiz. Bugün temaslarımızı yapalım. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bu oldu, 2 hafta sonra tekrar eski haline gelsin gibi bir şeyi kesinlikle kabul etmiyoruz." cevabını verdi.

"UEFA BAŞKANI ARADI, 'YANINIZDAYIZ' DEDİ"





UEFA Başkanı Ceferin'in kendisine ulaştığını dile getiren Mehmet Büyükekşi, "Ceferin aradı, "Yanınızdayız, ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi. Kamuoyunu lütfen yanlış yönlendirmeyelim. Hedefimiz Türkiye'de futbolun doğru ve en hızlı şekilde devam etmesi." ifadelerini kullandı.

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SÜPER KUPA SORUSUNA CEVAP

Son olarak Süper Kupa sorusunu yanıtlayan TFF Başkanı, "Şu anda Süper Kupa değil, hakemlerimizin sağlığı önemli. Biz bunun için buradayız." diyerek sözlerini noktaladı.