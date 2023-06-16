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Mehmet Büyükekşi, TFF Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giriyor!

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#TFF#Mehmet Büyükekşi#TFF Başkanı
Mehmet Büyükekşi, TFF Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giriyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 17:30

Mehmet Büyükekşi, TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak girecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığı süreci sona erdi. Mehmet Büyükekşi, Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak girecek.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 15 Haziran 2023 tarihinde sona ermiştir.

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TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsünde belirtilen koşulları sağlayan ve belgeleri sunan Sayın Mehmet Büyükekşi, 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısında Başkan Adayı olmuştur.

TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsü'nde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşullarını taşımadığından kabul edilmemiştir.

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#TFF#Mehmet Büyükekşi#TFF Başkanı

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