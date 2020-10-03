Mehmet Büyükekşi: "Sumudica’ya ve takımımıza güveniyoruz"

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi gündeme ilişkin değerlendirmeler yaparak, Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica ile Trabzonspor maçının ardından gerçekleştirilen toplantı hakkında bilgiler verdi.

Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor maçının ardından Teknik Direktör Sumudica ile ligde geride kalan dört maçı ve önümüzdeki süreci konuşmak üzere bir toplantı düzenlediklerini hatırlatarak, "Bu görüşmemizin amacı milli maçlar nedeniyle lige verilecek aranın ardından belirleyeceğimiz hedeflerdi. Toplantıda geride kalan dört maçlık performansımız ele alınırken, Teknik Direktörümüz Sumudica’dan olan beklentimizi bir kez daha dile getirdik. Takımımızın oynadığı son dört maçı değerlendirirken, özellikle iki güçlü rakibimiz olan Galatasaray ve Trabzonspor maçlarını da göz önünde bulundurduk. Sumudica, kendisini hem Türkiye’de hem de Avrupa da kanıtlamış başarılı bir teknik adamdır" diye konuştu.



"Geçtiğimiz yıldan daha azını beklemiyoruz"

Gaziantep FK'nın sportif anlamda olan beklentileri bildiklerini ifade eden Büyükekşi, bu doğrultuda geçtiğimiz yıldan daha başarılı olmak istediklerini sözlerine ekleyerek, "Geçtiğimiz yıl Süper Lig’i 8. sırada tamamlayarak önemli bir başarı elde etmiştik. Hocamızla da bu doğrultuda görüşerek bu sezonun hedeflerini ve kendisinden olan beklentilerimizi bir kez daha dile getirdik. Yönetim Kurulumuz olarak kulübümüzün hedefleri olduğunu ve bu sezonda geçen sezondan daha az bir başarı beklemediğimizi hocamıza da ilettik. Kendisi de yapılan takviyelerle birlikte daha iyi skorlar alacağımızı ve bu hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini belirtmiştir. Sumudica’ya inancımız asla eksilmemiş olup, kendisine ve takımımıza güveniyoruz" şeklinde konuştu.



"Sumudica futbol tutkusunu en derinden yaşıyor"

Marius Sumudica’nın futbolun tüm heyecanını en içten şekilde yaşadığına ve bunun kendisini başarılı yapan etkenlerden birisi olduğunun altını çizen Başkan Büyükekşi, "Sumudica futbolu adeta en derinden yaşıyor ve bu enerjisini Türkiye’de tüm futbolseverler biliyor. Futbolcularımız da, taraftarlarımız da kendisini seviyor ve güveniyor. Bizim de kendisine karşı büyük saygımız bulunuyor. Hocamız futbol için yaşayan, futbolu en derinden yaşayan bir teknik adam. Bu enerjisi ve futbol tutkusuyla birlikte takımımıza başarılar yaşatmaya devam edeceğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.



"Gördüğü kırmızı kart bize göre çok ağırdı"

Trabzonspor maçında hakem Fırat Aydınus’un Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica’ya göstermiş olduğu kırmızı kartın ağır bir karar olduğunu ifade eden Mehmet Büyükekşi, "Pozisyonla ilgili görüntüleri yakından inceledik. Karşılaşmanın seyircisiz olmasından dolayı da stadyumda bulunan herkes hocamızın en ufak bir hakarette bulunmadığına şahit oldu. Pozisyon sırasında haklı olarak sadece 'Penaltı' diye bir kelime kullanıyor ve Fırat Aydınus uyarmadan ağır bir şekilde kırmızı kartını gösterdi. Hocamızla bu konularda da özellikle hakemlerle iletişimde yabancı dil sıkıntısı çekmesinden dolayı biraz daha sakin bir tavır alması gerektiğini ilettik. Kendisi de oldukça anlayışla karşılayarak, yaşanılan olaylardan duyduğu üzüntüyü bizimle paylaştı. Sumudica’nın takımımızın haklarını korumak adına mücadele ettiğinin farkındayız, ancak yönetim kurulumuz olarak bundan sonraki süreçte kurallar çerçevesinde adımlar atması yönünde fikir birliği sağladık. Kendisi de bunun sözünü bizlere verdi" ifadelerini kullandı.



"Gaziantep FK taraftarlarını mutlu edeceğiz"

Başarıyı istikrarlı hale getirebilmek adına hiçbir zaman fedakarlıktan kaçınmayacaklarını dile getiren Başkan Büyükekşi, "Öncelikle arkamızda büyük bir taraftarımızın olduğunun bilincindeyiz. Bizim buradaki görevimiz şehrimiz ve takımımızın mutluluğunu sağlamaktır. Taraftarlarımız, yönetimimiz, futbolcularımız ve teknik heyetimiz el ele vererek başarılara koşmak istiyoruz. Onlar bize inansın, güvensin ve hep birlikte başarılı olup, sevinelim. Son takviyelerimizle birlikte çok daha iyi sonuçlar alacağımıza gönülden inanıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.