Mehmet Büyükekşi: Kulüplerin % 90’ı bana ‘Hayırlı olsun’ dedi

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Kulüpler Birliği Vakfı, ana gündemi 22 Haziran’da yapılacak TFF Olağan Genel Kurulu olan bir toplantı gerçekleştirdi. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi dışında şimdiye dek hiçbir ismin ön plana çıkmadığı genel kurul öncesi kulüplerin birçoğunun Büyükekşi’ye bu toplantıda destek verdiği öğrenildi. Nitekim Büyükekşi de A Spor’a yaptığı özel açıklamada “Süper Lig kulüplerinin büyük bir kısmı bana destek olduklarını açıkladılar. Başkanların yüzde 90’ı da hayırlı olsun dileklerini iletti” dedi.

‘1 YILLIĞINA ADAY OLMUŞTUK’

Büyükekşi şöyle devam etti: “Geçen sene 1 yıllığına aday olduk. Bu 1 yıllık çerçevede başka bir aday yoktu, Türk futboluna yeni bir bakış açısı getirme konusunda aday olduk ve seçimi kazandık. 4 yıllık yeni bir dönem için herhangi bir aday çıkmadı şu ana kadar.”