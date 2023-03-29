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Mehmet Büyükekşi: "Hocamıza, oyuncularımıza teşekkür ediyorum"

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#Mehmet Büyükekşi#TFF#Milli Takım
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 01:48

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Kazanmak istiyorduk ama maalesef rakibimiz daha şanslıydı. Özellikle 9 tane gol pozisyonuna girdik ama yapamadık. Rakibimiz 5 pozisyona girdi ve 2 gol attı. Dünya 3'üncüsü, FIFA sıralamasında da 7’nci olan bir takıma kaybettik” dedi.

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TFF Başkanı Büyükekşi: Kazanmak istiyorduk ama rakibimiz daha şanslıydı


A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 2'nci maçında Hırvatistan'a sahasında 2-0 kaybetti. Karşılaşma sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine karşılaşmayı değerlendirerek başlayan Büyükekşi, “Bursa'ya ve Bursa seyircisine teşekkür ediyoruz. 11 yıl sonra onlarla bir araya geldik. Bu güzel günde kazanmak istiyorduk ama maalesef rakibimiz daha şanslıydı. Özellikle 9 tane gol pozisyonuna girdik ama yapamadık. Rakibimiz 5 pozisyona girdi ve 2 gol attı. Dünya 3'üncüsü, FIFA sıralamasında da 7’nci olan bir takıma kaybettik. Avrupa Şampiyonası'na katılma konusunda iddialıyız. Bundan sonraki grup maçlarımızda rakiplerimizi yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu mübarek günlerde halkımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk ama olmadı. Halkımızdan özür diliyoruz. Yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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“BİZİM HEDEFİMİZ SPORDA BARIŞ, DOSTLUK VE KARDEŞLİKTİR”

Bursaspor ve Amedspor arasında geçen olaylar hakkında yorumlarda bulunan Mehmet Büyükekşi, “Geçtiğimiz günlerde Amedspor ile Bursaspor burada talihsiz bir maç yaptı. Sahaya çok büyük müdahale oldu. Sahaya atılanlar gibi… PFDK 9 maç seyircisiz oynama cezası verdi, sonra 7'ye düştü. Bunlar bağımsız kurullar. TFF buna müdahale edemez. Kurallar neyse o uygulanıyor. Biz seyircimizi mazur görüyoruz. Bizim hedefimiz sporda barış, dostluk ve kardeşliktir. Herkesin buna riayet etmesini istiyoruz. Sahaya bir şeylerin atılması yanlış. Bursa çok önemli bir şehrimiz. Kim kurallara uymazsa disiplin cezaları devam edecektir” diye konuştu.

“HOCAMIZA, OYUNCULARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bugünkü karşılaşmada iyi oynadıklarını söyleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Son derece iyi oynadık siz de takdir edersiniz. Önemli olan iyi futbol oynamak. Ermenistan maçında ilk devre iyi oynamamıştık ama bugün başa baş oynadık. Hocamıza, oyuncularımıza teşekkür ediyorum, önemli olan böyle oynamaları. Onları takdir ediyorum” dedi.

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#Mehmet Büyükekşi#TFF#Milli Takım

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