Mehmet Büyükekşi: Bizim Çocuklar bizden olmayanları hayal kırıklığına uğratacak

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım’ın son 16 turuna çıkacağına inançlarının tam olduğunu belirtirken Arda Güler’in yer aldığı antrenman görüntüsü üzerinden yapılan tartışmalara tepki gösterdi. Teknik ekibe ve futbolculara güvendiklerini ifade eden Büyükekşi şöyle devam etti:

OLAĞAN BiR GÖRÜNTÜDEN...

“Çekya karşısında alacağımız bir puan bile gruptan çıkmamıza yetecekken ne yazık ki olağan bir antrenman görüntüsü üzerinden özellikle sosyal medyada son bir yıldır olduğu gibi organize, kötü niyetli ve kirli bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmaktadır.

KUTUPLAŞTIRIYORLAR

Futbol tarihimiz boyunca kişisel beklentileri doğrultusunda Millî Takımımızın başarısını istemeyen menfaat odakları, futbolumuz için bugün olduğu gibi her zaman bir tehdit unsuru olmuştur.

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Dün olduğu gibi bugün de insanlarımızı kutuplaştırarak Milli Takımımızın gruptan çıkmasını istemeyecek kadar milli değerlerden yoksun kişiler tekrar sahne almıştır. Tüm kalbimizle inanıyoruz ki; Ay yıldızlı formayı ve milli ruhu taşıyan ‘Bizim Çocuklar’, bizden olmayanları yine başarılarıyla hayal kırıklığına uğratacaklardır.”