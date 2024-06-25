Mehmet Büyükekşi: Arda Güler yazılanlara gülüp geçiyor

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF 1. Başkan Vekili İbrahim Burkay, TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı’nın Hannover'de bulunan kamp tesislerinde basın mensupları ile bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

A Milli Takım’ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında basına açık olarak yaptığı antrenmanı TFF Başkanı Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte izleyen Türk medya kuruluşlarının yöneticileri ve çalışanları, daha sonra Başkan Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile sohbet etti.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: "HEDEF SON 16"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ilk olarak son 16 hedefi içerisinde olduklarını açıklayarak, "İlk hedefimiz gruptan çıkarak son 16'ya kalmak. Gürcistan maçını kazanarak Avrupa Futbol Şampiyonası'na galibiyetle başladık. İkinci maçımızı kaybettik ancak ilk maçta elde ettiğimiz üç puan, Çekya maçında son 16'ya kalabilmemiz için galibiyet ya da beraberliğin yeterli olmasını sağladı" diye konuştu.

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"TAKIMDA UYUM ÜST DÜZEYDE"

A Milli Takım’daki birlik ve beraberlik ruhunun önemini vurgulayan Başkan Büyükekşi, "A Milli Takım Kampımızda Almanya'nın en iyi tesislerinden birisinde son derece iyi koşullarda çalışıyor takımımız. Birliktelikleri ve arkadaşlıkları da üst düzeyde. Teknik Direktörümüz Monttella'ya ve takımımıza güveniyor, Çekya maçını da kazanacaklarına yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



"TURNUVANIN EN İYİ TARAFTARINA SAHİBİZ"

Almanya'daki taraftar desteğine ilişkin de konuşan Başkan Büyükekşi, "Almanya’da ve Avrupa’da çevre ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarımızın millî takıma yoğun bir ilgisi var. Her maçtan önce yapılan ‘fan walk’ organizasyonlarında kırmızı-beyaz millî takım formalarıyla ve Türk bayraklarıyla 50 bine yakın vatandaşımız stadyuma yürüyor. Stadyumu tıklım tıklım dolduruyor. Dortmund stadını kırmızı ve beyaz boyadık, şimdi sıra Hamburg stadını kırmızı ve beyaza boyamakta" sözlerini kaydetti.



"SOSYAL MEDYADA YAZILAN YALANLARA GÜLÜP GEÇİYOR"

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Montella ve futbolcular arasındaki bağın çok güçlü olduğunu söyleyen Büyükekşi, "Teknik direktörümüz Montella ile tüm oyuncularımız arasında son derece iyi bir iletişim var. Bunun aksi bir hava varmış gibi dezenformasyon ile manipülasyon yapmaya çalışanlara her birlikte gülüp geçiyoruz. Arda da, Montella da gülüp geçiyor" açıklamasında bulundu.



İBRAHİM BURKAY: "BURAYA BAŞARIYLA GELDİK, BAŞARIMIZI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

TFF 1. Başkan Vekili İbrahim Burkay ise konuşmasında, "EURO 2024 grup elemelerinde tarihinde ilk kez grubunu lider tamamlayarak Avrupa Futbol Şampiyonası'na play-off oynamadan geldik. Yine tarihimizde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na galibiyetle başladık. 16 yıl sonra Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruptan çıkarak başarımızı sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"TÜRK FUTBOLUNUN STRATEJİK PLANINI HAZIRLADIK"

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Son dönemde federasyon olarak yaptıkları projelerin önemine değinen Burkay, "Türk futbolunun stratejik planını çalıştık, hazırladık ve yayınladık. Bunun kağıt üzerinde kalmaması için gerekli tedbirleri aldık. Özellikle futbol akademileri projemizin hayata geçmesi ile başarılarımızı sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



MUSTAFA ERÖĞÜT: "GENÇ VE İYİ BİR TAKIMIZ"

TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ise yaptığı konuşmada, "Tarihimizde 2002 yılında dünya üçüncüsü, 2008 yılında da Avrupa üçüncüsü olduk. Ancak bu başarılar dışında sürekli sürdürülebilir bir başarı yok tarihte. A Millî Takımımızın tüm turnuvalara katılan ve bu turnuvalarda sürdürülebilir başarısı olan bir millî takım olmasını istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Avrupa'nın 25.8 yaş ortalaması ile en genç iki takımından birisiyiz ve iyi bir takımımız var. Bu millî takımın Avrupa Futbol Şampiyonası ve Dünya Kupası'na doğrudan katılabilir ve üst turları hedefleyebilir, zorlayabilir olması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.



HAMİT ALTINTOP: "MİLLÎ TAKIMA HİZMET ETMEKTEN GURUR DUYUYORUM"

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TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ise milli takıma hizmet etmekten gurur duyduğunu belirterek, "Genç milli takımların ve A Millî Takım'ın ay-yıldızlı formasını defalarca giymiş bir futbolcu olarak, bir süredir de yönetici konumunda millî takıma hizmet ediyorum. Nasıl ki millî takım formasını gururla giydiysem, şimdi de millî takıma yönetici olarak hizmet etmekten gurur duyuyorum. Avrupa'nın en iyi tesislerinden birisinde uyum içinde kamp yapıyoruz. 16 yıldır Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkamamış bir milli takım vardı. Euro 2024’de son 16 turuna yükselmek istiyoruz. Bu da kendi elimizde. Çekya maçında 3 puan ya da 1 puan aldığımızda grubumuzda ikinci olarak son 16’ya kalacağız. Bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"ARDA AKILLI BİR İNSAN"

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A Milli Takım’ın genç futbolcusu Arda Güler'den övgüyle söz eden Altıntop, "Bu seviyede futbol oynayan tüm oyuncularımız gibi Arda da son derece akıllı bir insan. Evet yaşı çok genç. Henüz hayatının da kariyerinin de başında. Ancak çok akıllı olduğu için yaratılmaya çalışılan suni gündemlere gülüp geçiyor. İşine konsantre ve işine bakıyor" dedi.