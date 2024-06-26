Mehmet Büyükekşi: Arda da Montella da söylenenlere gülüp geçiyor

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi, TFF 1. Başkan Vekili İbrahim Burkay, TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve TFF Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Millî Takımımızın Hannover’de bulunan kamp tesislerinde basın mensupları ile bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Millilerin son idmanını takip eden Büyükekşi, bugünkü Çekya karşılaşması öncesi ay yıldızlı ekibe olan güvenini yineledi.

ÇEKYA KARŞILAŞMASINI MUTLAKA KAZANACAĞIZ

Takımdaki birlik ve beraberlik ruhunun önemini vurgulayan Başkan Büyükekşi, “Almanya’nın en iyi tesislerinden birisinde son derece iyi koşullarda çalışıyor takımımız. Birliktelikleri ve arkadaşlıkları da üst düzeyde. Teknik Direktörümüz Monttella’ya ve takımımıza güveniyor, Çekya maçını da kazanacaklarına yürekten inanıyoruz” dedi.

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TARAFTARIMIZ HER MAÇ STADI DOLDURUYOR

Almanya’daki taraftar desteğinden övgüyle bahseden Başkan Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her maçtan önce kırmızı-beyaz millî takım formalarıyla ve Türk bayraklarıyla 50 bine yakın vatandaşımız stadyuma yürüyor. Stadyumu tıklım tıklım dolduruyor. Dortmund stadını kırmızı ve beyaz boyadık, şimdi sıra Hamburg stadını kırmızı ve beyaza boyamakta.

MANiPÜLASYON YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR

Montella ve futbolcular arasındaki bağ çok güçlü. Bunun aksi bir hava varmış gibi dezenformasyon ile manipülasyon yapmaya çalışanlara Arda da, Montella da gülüp geçiyor.” Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da “Arda hayatının ve kariyerinin başında ancak çok akıllı. Yaratılmaya çalışılan suni gündemlere gülüp geçiyor” dedi.

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