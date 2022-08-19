Mehmet Büyükekşi: "Ahmet Nur Çebi ile dün gece telefonda görüştük"

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK'deki teknolojik değişmeler ve hakem atamalarıyla ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Büyükekşi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Hakemlerin performansıyla ilgili en doğru değerlendirmeyi, en şeffaf haliyle sunmayı arzuluyoruz."

"Hakem kararları yıllardan beri medyada tartışılıyor. Merkez Hakem Kurulu, haftanın maçları bittikten sonra salı akşamları yayıncı kuruluşta MHK Başkan Yardımcımız sayın Murat Ilgaz ve TFF Eğitimcisi ve Danışmanımız Hugh Dallas tartışmalı pozisyonları her hafta değerlendirecekler. Doğru karar da yanlış karar da konuşulacak. Böylece futbolseverler güncel FIFA kuralları çerçevesinde bilgilendirilecek ve kamuoyunda yaratılan bilgi kirliliği giderilmiş olacak. Biz göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Türk futbolunu, tüm paydaşlarıyla birlikte şeffaflık ve karşılıklı iletişimle yöneteceğiz dedik. Bu nedenle üzerinde en çok polemik yapılan hakem performansı değerlendirmesi biliyorsunuz birçok kanalda verilen kararlarla ilgili bu formatta dakikalarca pozisyonlar inceleniyor, yorumlar yapılıyor. Biz de bunun hakkaniyetli olması ve gerçeği tam olarak yansıtması mümkün mü diye düşündük. Madem ekranda hakemlerin kritik kararlarının incelenmesi gerekiyor, o halde bunu görevli olan yetkili kişiler de yapsın. Doğruyu yanlışı gerekçeleriyle açıklasın dedik. Bu program sayesinde inşallah Türk futbolunu kaosa sürükleyen ve sürekli polemik konusu olan bir soruna son vermeyi amaçlıyoruz. Tüm futbolseverlere hakemlerin performansıyla ilgili en doğru değerlendirmeyi, en yetkili isimlerden, en şeffaf haliyle sunmayı arzuluyoruz. Bundan da herhalde daha iyisi olamaz. Birçok tartışmayı da beraberinde bitirir diye düşünüyoruz."

Haberin Devamı

"MHK Sözcüsü olarak MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz’ı görevlendirdik."

"Biliyorsunuz MHK hakemlerimizin eğitimi, gelişimi ve organizasyonu için çalışıyor. Bu çalışmalarla ilgili futbolseverleri bilgilendirmek ve yanlışları düzeltmek maksadıyla MHK Sözcüsü olarak MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz’ı görevlendirdik."

Haberin Devamı

"Atamalarla ilgili yaklaşık 40 kadar kriteri yazılımımıza yükledik"

"Yıllardan beri Türk futbolunda hep şu hakemi bu hakemi istemiyorum, bazı hakemlere düdük astırırım gibi eski alışkanlıklar var. Neden eski diyorum. Çünkü geliştirdiğimiz teknolojik atama sistemiyle hakem atamalarında kişi iradesini dışarıda bıraktık. Atamalarla ilgili yaklaşık 40 kadar kriteri yazılımımıza yükledik. Böylece dijital atama yapıyoruz. Bu sistemin sonuçlarını görebilmek için de ilk günden beri şunu söylüyoruz. Lütfen 14 hafta bekleyin. Böylece oluşturulacak data ile hakem atamalarında inşallah tüm tartışmalar sona erecek. Daha güzel günler yaşayacağımızın altını çiziyoruz."

Haberin Devamı

"Açıklamaların muhatabı ne Beşiktaş ne de başka bir kulüp

"Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Açıklamaların muhatabı ne Beşiktaş ne de başka bir kulüp. Özellikle çok sevdiğim saydığım Ahmet Nur Çebi değil. Bir defa bunun altını çizerek konuşmama başlamak istiyorum. Biliyorsunuz hakem atamaları artık kişisel inisiyatiflerin dışına çıktı. Ligin ilk haftasından bu yana tüm hakem atamalarımızı sayısal hale getirdik. Sayısal gözlemci verileri sisteme giriliyor. Son derece şeffaf bir şekilde bu durum değerlendiriliyor. Yani hakem atamaları federasyonumuzda ya da MHK’de bulunan kişilerin inisiyatifiyle gerçekleşmiyor. Eski dönemlerde biliyorsunuz bazı kişiler takdir haklarını kullanmış olabilir. Kulüpler ve kamuoyu hala aynı şekilde atama yapılıyor sanıyor olabilir. Ama bu bilgi artık yanlış. Biz bu sistemi değiştirdik. 2 hafta boyunca neredeyse 100 basın mensubuyla görüşmeler yaptım. Kulüp başkanlarıyla, yöneticilerle, sponsorlarla herkesle konuşuyorum. Onlara da lütfen hakem atamaları konusunda eskiye dair yapılan yanlışların düzeltilmesi konusunda bize yardımcı olun diyorum. Fakat maalesef daha ligin 2 haftası oynanmış olmasına rağmen, tüm yaptığımız çalışmalara rağmen hakemlerimizin art niyetli olduğuna dair bir takım açıklamalar bizi son derece üzüyor."

Haberin Devamı

"Ahmet başkanım ile dün gece telefonda görüştük"

"Çok değerli Ahmet başkanımıza gelirsek dün basın mensubu arkadaşlarıyla yaptığımız soru-cevap bölümünde gelen bir soru üzerinde sözlerimin kesinlikle Ahmet başkanım ile ilgili olmadığını çok net bir şekilde belirtmiştim. Maksadım kimseye özel bir mesaj değil. Hakem atamalarını biz kişilerin isteği veya ricasıyla yapmıyoruz. Bu gerçeğin anlaşılması ve artık konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Ahmet başkanım ile dün gece telefonda görüştük. Açıklamalarımın kendisine yönelik olduğuna dair yaratılan yanlış algıdan dolayı üzgün olduğumu özellikle ilettim. Çünkü biz futbol ailesiyle el ele vererek futbolumuzun marka değerini ve başarısını yükseltmek için çabalıyoruz. Bizim için hakemlerimiz futbolcularımız ne kadar önemliyse kulüpler ve başkanları da o kadar önemli. Biz kimsenin değersizleştirilmeye çalışılmasını doğru bulmuyoruz. Burada başarılı olmak için hep beraber hareket etmek durumundayız."

Haberin Devamı

"Biraz sabır istiyoruz"

"Tabi taraftarlar her hafta kazanmak ister ama işler yolunda gitmeyince ya da şanssızlıklar olunca sebebini hakem atamalarına bağlamayalım. Çünkü hakem hatası ve ataması aynı şey değil birbirinden farklı. Umarım bu konularla ilgili yapmak istediklerimizi ve hassasiyetimizi doğru ifade edebilmişimdir. Çünkü biz netice itibariyle biraz sabır istiyoruz. Bu konuların önümüzdeki günlerde daha iyi olacağını düşünüyoruz. Elimizde datalar biriktikçe ve bu datalar sisteme girildikçe işler daha iyi olacaktır."

"Belki vücut dilimde bir yanlışlık olabilir"

"Biz yeni bir federasyonuz. Geçmişten gelen alışkanlıkları değiştirmemiz gerekiyor. Dünkü konuşmamda da onunla ilgili bir vurgu yapmak istedim. Bu vurguda belki vücut dilimde bir yanlışlık olabilir. Orada yanlış anlamalara sebep verdiysem, sürçü-lisan ettiysek affola demek istiyorum."