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Mehmet Aurelio'dan istifa yanıtı! Alex de Souza...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Antalyaspor#Eyüpspor
Mehmet Aureliodan istifa yanıtı Alex de Souza...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 19:13

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Eyüpspor'a sahasında 4-1 mağlup olan Antalyaspor'un Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, yenilginin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ikas Eyüpspor'a sahasında 4-1 mağlup olan Onvo Antalyaspor'un Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Aurelio, son haftalardaki iyi sonuçları sürdürmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade etti.

Aurelio, ilk yarı girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini ve 3-0 geriye düştüklerini belirtti.

İkinci yarıya farklı oyunla başladıklarını ve golü bulmalarına rağmen devamını getiremediklerini dile getiren Aurelio, "Hepimiz çok üzgünüz, soyunma odasında oyuncular, teknik ekip mağlubiyetini acısını yaşıyoruz. Böyle bir mağlubiyetten dolayı üzüntü duyuyoruz. Hafta içi Kocaelispor ile kupa maçımız var. Akabinde de gelecek hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Trabzonspor maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

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Aurelio, bir gazetecinin "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu "Hayır, böyle bir şey düşünmüyoruz. Alex hocamız böyle bir şey düşünmüyor. Görevimizin başındayız." diye yanıtladı.

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EYÜPSPOR CEPHESİ

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 4-1 yenen ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, üç puan kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Yavaş, Antalyaspor maçına iyi hazırlandıklarını vurguladı.

Antalyaspor'un kendi sahasında iyi oynayan ve son haftalarda çıkış yakalayan bir ekip olduğunu ifade eden Yavaş, "Bugün bizi zor bir maçın beklediğini biliyorduk, o ciddiyetle bu mücadeleye hazırlandık. Üç puan için buraya geldik ve sonunda kazanmasını bildik. Maçın genelinde oyuna hakim olan bizdik. İstediklerini sahada uygulayan bir ekip vardı, oyuncularımızı tebrik ediyorum. Kazandığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

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#Süper Lig#Antalyaspor#Eyüpspor

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