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Mehmet Aurelio'dan beraberlik yorumu: Çok zordu...

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#ANTALYASPOR#Konyaspor#Süper Lig
Mehmet Aureliodan beraberlik yorumu: Çok zordu...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 17:07

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, deplasmanda Konyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Zorlu maçta 1 puan aldık. Oyuncularımı, teknik ekibe, bütün Antalyaspor camiasını tebrik ediyorum" dedi.

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Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor ile 1-1’lik skorla berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, "Yaptığımız işlerden dolayı 1 puanı kazanmayı bildik. Gerçekten Konyaspor deplasmanı zor bir deplasman. Çünkü taraftarıyla bütünleşmiş ve iyi oyunculardan oluşan bir takım var ama bizim de iyi bir takımımız var. Konyaspor’a karşı koymayı bildik. Bu yüzden zorlu deplasmandan 1 puan aldık. İlk yarıda açıkça söylemek gerekirse net bir faul olmayan pozisyondan hakemin verdiği faulle rakip bir gol atmayı başardı. Biz ise buna aldırış etmeden oynadığımız oyuna devam ettik ve beraberliğe kaldık. Bu zorlu maçta 1 puan aldık. Oyuncularıma, teknik ekibe, bütün Antalyaspor camiasını tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

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#ANTALYASPOR#Konyaspor#Süper Lig

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