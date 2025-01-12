Mehmet Aurelio, 5-0'lık hezimeti yorumladı

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'a 5-0 mağlup olan Onvo Antalyaspor'da Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio açıklamalar yaptı.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa maçı değerlendiren Mehmet Aurelio, "Evet, gerçekten de ilk yarıya iyi başladık. İlk dakikalarda bulduğumuz ancak faydalanamadığımız pozisyonlar vardı. Maalesef bunları değerlendiremedik. İlk golden sonra etkinliğimizi kaybettik. 1-0 geriye düştüğümüz golde çok net faul vardı. Hakemin bunu görmezden gelmesiyle Trabzonspor öne geçti. İkinci yarıda da etkimizi gösteremedik ve Trabzonspor rahat bir galibiyet aldı. İlk goldeki faulü hak etmedik. Ama Trabzonspor'un maçı hak ettiğini düşünüyoruz. Bundan sonra da önümüzdeki maçlara odaklanacağız." şeklinde konuştu.