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Mehmet Altıparmak: "Milli ara bizim için iyi bir fırsat..."

#Samsunspor#TFF 1. Lig#Anadolu Kulüpleri
Mehmet Altıparmak: Milli ara bizim için iyi bir fırsat...

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, hücum varyasyonlarını çok iyi yaptıklarını ancak bitiricilik anlamda biraz problem yaşadıklarını söyledi.

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Altıparmak, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın kendileri açısından iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Günde çift antrenmanla Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Altıparmak, "Hemen hemen tam kadro çalışıyoruz. Recep Burak Yılmaz'ın ameliyat olması bizim için üzüntüydü. Burak 4-5 hafta bizden ayrı kalacak. Sakatlanmasına çok üzüldük ama futbolun içinde var böyle durumlar ne yazık ki. Soner Gönül'ün durumu iyi, takımdan ayrı çalışıyor ama inşallah pazartesi günü takım antrenmanına katılacak. Alen Melunovic ile Vukan Savicevic de takımdan ayrı olarak özel çalışıyor. " dedi.

Defanslarında zaaf olduğu yönündeki söylemleri yanıtlayan Altıparmak, "Defansımızda zaaf var diye bir şey yok. Bu, takımın zaafıdır. Sadece iki pozisyon verdiğimiz Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında berabere kaldık. Bazen futbolda böyle şeyler ne yazık ki oluyor, ilk gelen top gol olabiliyor. Bu da oyuncuların moral ve motivasyonunu bozuyor ama önemli olan oyuna bir an önce tekrar dönüp istediklerimizi iyi yapmalarıdır. Oyun olarak geçen hafta galibiyeti çok hak etmiştik. Çok pozisyonumuz var ama değerlendiremedik, rakip ilk atağında golü buldu. Sonrasında ikinci golü de atabilirdi ama oyunun geneline baktığımız zaman her anlamda üstün ve iyiydik ama maçı kazanamadık. Defansif anlamda çalışmalar yapıyoruz. Hem hücumu hem de defansı mümkün olduğunca iyi yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Ligde takımların artık oturmaya başladığını işaret eden Altıparmak, şunları kaydetti:

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"Milli takım arasından sonra herkesin sakatları iyileşmiş ve oyun düzenleri ortaya çıkmış olacak. Biz kendi oyun düzenimiz, oyun şeklimiz ile alakalı çalışmaya devam ediyoruz. Hücum varyasyonlarını çok iyi yapıyoruz ama bunu bitirici hale getirmek gerekiyor. Çünkü bitiricilik anlamında biraz problemimiz var. Özellikle geçişlerde ve geri dönüşlerde sıkıntılarımız var. Bunları iyileştirmek için çalışıyoruz. Menemenspor ile başlayan 5 haftalık seride üstümüzdeki rakiplerimizle oynayacağız. Bizim için bu da çok büyük gösterge olacak. Biz oyun sistemimize ve oyunumuza bakıyoruz. Hak ettiğimiz ama alamadığımız puanlar çok var. Yeni bir takımız çünkü, 22 oyuncumuz takıma bu yıl katıldı. Sistemimiz de hücuma dayalı bir sistem. Bundan dolayı oyuncuların adaptasyonları da zor oluyor. Şu anda adaptasyon sürecini geçtik. Hepsi artık ne yapmak istediğimizi, ne istediğimizi biliyor. Bunu geliştirmek için çalışmalara daha sıkı şekilde devam edeceğiz. Bunları iyi yaptıkça ve bunu sonuca yansıttıkça da neler yapacağımızı hep beraber göreceğiz."

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Altıparmak yönetiminde futbolcular, ısınma koşusu ve taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

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#Samsunspor#TFF 1. Lig#Anadolu Kulüpleri