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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 10:55 | Son Güncelleme:

Mehmet Altıparmak, Gençlerbirliği ile ilk maçında! Konuk Konyaspor...

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Mehmet Altıparmak, Gençlerbirliği ile ilk maçında! Konuk Konyaspor...
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 23. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Ligde son 5 maçını kaybeden kırmızı-siyahlılar, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırmıştı.

Gençlerbirliğinin yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu

Başkent temsilcisi, Süper Lig'de 19 puanla küme düşme hattında yer alıyor.

 

Mehmet Altıparmak, Gençlerbirliği ile ilk maçında Konuk Konyaspor...

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