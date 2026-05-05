Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacağını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 haziranda gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda ismi adaylar arasında gösterilen Mehmet Ali Aydınlar yaptığı yazılı açıklama ile aday olmayacağını duyurdu.

Aydınlar, "Hayatımın en büyük gururlarından biri olan Fenerbahçeliliğimin son günlerde farklı şekillerde tartışılmasını üzüntüyle takip ediyorum. Fenerbahçe'nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağım." dedi.

Mehmet Ali Aydınlar imzalı açıklama şu şekilde:

"Büyük Fenerbahçe camiasına ve kamuoyuna,

Hayatımın en büyük gururlarından biri olan Fenerbahçeliliğimin son günlerde farklı şekillerde tartışılmasını üzüntüyle takip ediyorum.

Kulübümüzün içinden geçtiği bu dönemde elimizi taşın altına koyarak Fenerbahçemizin geleceğine katkı sunmak ve bu camiaya yakışır biçimde yönetim anlayışı hayata geçirmek için yola girdim.

Bugün görüyorum ki; adımın başkan adaylığı ile anıldığı ilk andan itibaren yaşananlar, söylenenler ve ortaya çıkan tartışma ortamı hayatım boyunca savunduğum ilke ve değerlerle örtüşmemektedir.

Fenerbahçe’nin bir dünya markası olması hayali, benim için bugüne ait bir hedef değil; yıllardır inandığım, her dönemde destek vermeye çalıştığım kalıcı bir idealdir.

Benim kulübüme olan bağlılığım bir unvana, bir makama ya da bir sıfata bağlı değildir.

Bu bağlılık, hayatımın her anında taşıdığım bir sorumluluktur.

Ancak gelinen noktada görüyorum ki; ismim üzerinden yürütülen tartışmaların Fenerbahçe’nin birlik duygusuna katkı sağlamaktan uzaklaştığı bir ortam oluşmuştur.

Herkesin kendini bir diğerinden daha fazla Fenerbahçeli gördüğü, herkesin kendi doğrusunu öne çıkardığı bir zeminde, ortak bir gelecek inşa etmenin ne kadar zor olduğu ortadadır.

Bugüne kadar kulübümüz için yaptıklarım ve taşıdığım her sorumluluk vicdanımla ve Fenerbahçe sevgimle örtüşmektedir. Bunun hesabını her zaman verebilirim.

Yalnız, camiamızı ayrıştıran her gündemin önünde kişisel hedefler ikinci planda kalır.

Bu nedenle;

Fenerbahçe’nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağım.

Bu süreçte gösterilen teveccüh ve destek için tüm kongre üyelerimize, camiamızın her bir ferdine yürekten teşekkür ediyorum.

Bugüne kadar Fenerbahçemize olan bağlılığım hiçbir zaman kişilere ve koşullara bağlı olmadı. Bundan sonra da olmayacaktır.

Ben;

dün olduğu gibi bugün,

bugün olduğu gibi yarın,

ve zamanın ne getireceğini bilmeden gelen yapmaya ve her zaman kulübümün yanında olmaya devam edeceğim.

Çünkü Fenerbahçe,

kişilerin değil, değerlerin kulübüdür.

Saygılarımla."