Mehmet Akif Üstündağ: Voleybol takımımıza verilen desteğe layık olmaya çalışacağız

Haberin Devamı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Türkiye’nin ilk yerel bulut e-posta sağlayıcısı olan Uzman Posta arasında resmi sponsorluk sözleşmesi imzalandı. 2 milyonu aşan platform kullanıcısıyla pazar liderliğini sürdüren ve 16 yıldır hizmetlerine kesintisiz devam eden Uzman Posta, ülkemizi başarılarıyla gururlandıran Türkiye Voleybol Federasyonu’nun resmi sponsoru oldu. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Voleybol Takımımıza verilen bu destek böyle devam ettiği sürece de bu desteğe layık olmaya çalışacağız. İnşallah bu takım, bu kürsüde layıkıyla temsil edecek ülkesini. Arzu ettiği hayal ettiği hedeflediği noktada bitirecektir dedi.



SON YILLARIN EN BAŞARILI BRANŞI VOLEYBOLA 'UZMAN POSTA' DESTEĞİ



TVF ve Türkiye’nin ilk yerel bulut e-posta sağlayıcısı olan Uzman Posta Türkiye Voleybol Federasyonu binasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasına TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın yanı sıra Uzman Posta Kurucusu ve CEO’su olan Gökalp Çakıcı, TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi ve TVF Ligler ve Teknoloji Direktörü Orhan Aydın katıldı. Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreni sonrası konuşan Üstündağ, “Bugün burada, Türkiye Voleybol Federasyonu ile ülkemizin lider yerli elektronik posta hizmet sağlayıcısı Uzman Posta arasında imzalanacak olan sponsorluk anlaşması için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sektörde 16 yıldır hizmet veren ve 2 milyonu aşan kullanıcıya sahip olan Uzman Posta, voleybol sporuna ve federasyonumuza sponsor olarak büyük bir katkı sağlayacak. Uzman Posta birçok kamu kurumuna ve özel sektördeki kuruluşa iletişimi kolaylaştıran hizmetler sağlıyor. Güvenlik odaklı hizmet anlayışı, güçlü teknolojik altyapısı ve profesyonel insan kaynağı ile bu hizmetleri Türkiye’de üretiyor. Bu yüzden ülkemizin kendi alanında en önemli markalarından biri olan Uzman Posta ile iş birliği yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Sponsorluk lansmanları sırasında hep ifade ettiğim gibi sponsorlarımızı değer ortağımız olarak görüyoruz. Uzman Posta’nın desteğiyle, voleybol sporunun ülkemizde daha da yükseleceğine ve yeni başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Bu iş birliğinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.



‘TÜM PAYDAŞLARIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM’



Türk voleybolunun geldiği noktaya taşınmasında kolektif olarak büyük bir emeğin olduğunu belirten Üstündağ, “Bu yolda paydaşlarımızın bizde çok önemi olduğunu düşünüyoruz. Gökalp kardeşimin, ‘başarının yanında başarılı olmak istiyoruz’ dedi. ‘Biz voleybolda başarılıyız biz voleybol ülkesiyiz’ bundan mutluluk duyduğumuz ve mutlu olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu kadar candan bu kadar gönülden bizimle işbirliği yapan tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sponsorlarımızın kulüplerimizin bu gün sahada ülkenin herkesin seyrettiği sporcuların, antrenörlerinden, kulüplerinden, ailelerinden ve tribünde destekleyen taraftarından ve federasyonda çalışanından, yönetimine kadar herkesin büyük katkısı var. Bu katkıları küçümseyemeyiz yok sayamayız. Voleybol Takımımıza verilen bu destek böyle devam ettiği sürece de bu desteğe layık olmaya çalışacağız. İnşallah bu takım, bu kürsüde layıkıyla temsil edecek ülkesini. Arzu ettiği hayal ettiği hedeflediği noktada bitirecektir” dedi.



‘TEK YERLİ ÜRETİCİYİZ’



Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Çakıcı, “Voleybol Federasyonu’nun en başarılı spor branşına sahip olduğunu belirterek, “Ülkemizde yaptığımız iş konusunda elektronik posta işinde tek yerli üreticiyiz. Aslında şu anda bizim dışımızda bu işi yapan çok büyük operatörlerimiz var. Onların alt yapılarını da biz sağlamış durumdayız. Doğal olarak başarının yanında bir başarılı bir kurum olarak durmak için federasyonumuzu tercih ettik. Federasyonumuzun başarıları hepimizin boyunu aşmış durumda. Umuyoruz ki önümüzdeki günlerde olimpiyatta alacakları başarılar da aynı şekilde hepimize mutluluk getirecek. Hem de benim şahsen tutkuyla bağlı olduğumuz sporda sevincimi artıracak” diye konuştu.



Para voleybol(Oturarak Voleybol) takımımız da aynı şekilde bir sponsorluklarda bulunduklarını hatırlatan Çakıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü;



“Başka spor dallarıyla da ilgileniyoruz fakat şu an gündemde zaten voleybol var. Umarım bu sponsorluğu hakkıyla yapar diğer federasyonumuzda da bu durumu görüşürüz. Olimpiyatlarda da en yükseğe bakmak lazım hiçbir zaman aksini konuşmamak ve söylememek gerekiyor. Elbette ki altın madalyayı hedefleyeceğiz. Ben geçen şampiyon olduğumuz bütün turnuvalara katıldım ve hepsinin heyecanını kendim bir fiil yaşadım. İnanılmaz duygular, tarif edilecek gibi değil. Olimpiyatlar biraz daha her takımın kendi gücünden bağımsız olarak, havasıyla ve temposuyla ilgili bir turnuva. diğerlerine çok benzemiyor. Fakat biz bu söylediğimiz durumu kendimiz yakalayabilirsek ekip olarak eminim ki diğerlerinden aşağı olmadığımız çok belli. Umarım o tempoyu ve havayı yakalar oyuncularımız da bize bu sevinci yaşatırlar. 1’inci olmayı umuyoruz.”