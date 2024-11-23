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Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Konsey Başkanı oldu

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#FIVB#TVF#Mehmet Akif Üstündağ
Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Konsey Başkanı oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 15:45

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Voleybol Konsey Başkanı oldu.

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Federasyondan yapılan açıklamaya göre Üstündağ, uluslararası arenada büyük bir onur olarak görülen bu önemli görevi 2024-2028 yılları arasında sürdürecek ve dünya voleyboluna liderlik edecek.

FIVB kurullarında yer alacak diğer Türk isimler şunlar:

Voleybol konseyi uzmanı: Nilüfer Başak Shimonsky

Finans komisyonu üyesi: Orkun Özel

Hukuk komisyonu üyesi: Çiğdem Dilek

Sağlık komisyonu üyesi: Prof. Dr. Yusuf Erdem

Kitlesel katılım ve kar voleybolu komisyonu üyesi: Oğuz Değirmenci

Voleybol ligleri ve kulüpleri konseyi üyeliği: Türkiye

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#FIVB#TVF#Mehmet Akif Üstündağ

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