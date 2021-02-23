Meek Mill'in yeni şarkısına Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'tan tepki!

Spor Arena Dış Haber- Asıl ismi Robert Rihmeek Williams olan ve Meek Mill takma adını kullanan ünlü rapçinin yakın zamanda çıkaracağı yeni şarkısından bir kısmın sözleri geçtiğimiz gece sosyal medyada yayıldı.

Kobe Bryant ile ilgili kısım büyük yankı buldu. Meek Mill'ın şarkısının bir kısmında helikoptere bineceğini ve Kobe gibi öleceğini yazması çok konuşulmuştu. Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant da bu konuda sessiz kalmadı ve sosyal medyadan ünlü rapçiye tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Sevgili Meek Mill, bu sözleri son derece duyarsız ve saygısız buluyorum. Yaptığın müziğe aşina değilim ama daha iyi yapabileceğine inanıyorum. eğer Kobe'nin bir hayranıysan; tamam, ona olan hayranlığını göstermenin daha iyi yolları var. Bu yaptığın saygıdan ve nezaketten uzak.





Kobe Bryant nasıl ölmüştü?

NBA takımı Los Angeles Lakers'ın efsanesi Kobe Bryant, kızı Gianna'nın basketbol antrenmanına gitmek için beraberindeki 7 kişi ile birlikte bindikleri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Kazada pilot dahil toplam 9 kişi ölmüştü.

Kobe'nin kariyerinin "en"leri

Kobe Bryant'ın kariyerindeki istatistikler ve rekorlar şöyle:

-Kerim Abdülcabbar, Karl Malone ve LeBron James'in ardından NBA tarininin en skorer 4'üncü oyuncusu: 33 bin 643 sayı

-Bir maçta 2'nci en fazla sayı atan NBA oyuncusu: 81 sayı

-60 sayı atan en yaşlı NBA oyuncusu: 37 yaş, 234 gün

-Kariyeri boyunca 40 sayının üstünde skor ürettiği maç sayısı: 135 (60 sayı ve üstü 6, 50 sayı ve üstü 25 maç)

-Wilt Chamberlain'den sonra 50 sayı barajını üst üste en fazla geçen NBA oyuncusu: 4 maç (2007'nin mart ayında sırasıyla 65, 50, 60 ve 50 sayı)

-NBA sayı kralı: 2005-06 sezonu (35,4) ve 2006-07 sezonu (31,6)

-NBA All-Star maçında MVP Ödülü'nü en fazla alan oyuncu: 4 kez (2002, 2007, 2009, 2011) (Bob Pettit ile paylaşıyor)

-NBA All-Star maçına üst üste en fazla seçilen oyuncu: 18 kez

-NBA All-Star maçı ilk 5'ine en fazla seçilen oyuncu: 16 kez

-Bir NBA maçına ilk 5'te başlayan en genç oyuncu: 18 yaş, 158 gün

-NBA All-Star maçına ilk 5'te çıkan en genç oyuncu: 19 yaş, 169 gün





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