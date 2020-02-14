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Haber Giriş: 14.02.2020 - 10:28,Son Güncelleme:/

Medpol Başakşehir 1-0 Beşiktaş

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Medpol Başakşehir 1-0 Beşiktaş

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 50. dakikada Demba Ba kaydetti. Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 43 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise 36 puanda kaldı.

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  • Başakşehir-Beşiktaş maçından en özel kareler
  • Başakşehir-Beşiktaş maçından en özel kareler
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MAÇTAN DAKİKALAR(ilk yarı)

18. dakikada Diaby'nin ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan topu kaleci Mert Günok kurtardı.

29. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği top kalecinin kucağında kaldı.

31. dakikada Hutchinson'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

39. dakikada Lens'in sağdan ortaladığı topu arka direkte N'Koudou kafayla içeri çevirdi, Diaby'nin kafa vuruşunda Skrtel'e çarpan top üstten kornere çıktı.

50. dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. Ani gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın savunmanın arkasına atılan topuyla buluşan Demba Ba düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

56. dakikada Diaby'nin sağdan içeri ortaladığı topu ceza sahası içinde Burak Yılmaz göğsünde kontrol ederek dışarı çevirdi, Elneny'nin şutunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çelerek golü engelledi.

68. dakikada Burak Yılmaz ceza sahasına girerek topu sağdan gelen Diaby'ye çıkardı. Diaby'nin çaprazdan sert şutunu kaleci Mert Günok kurtardı.

76. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Boateng'in kafa vuruşu savunmaya çarptı, kaleye giden topu kaleci kontrol etti.

79. dakikada Caiçara'nın sağdan ortaladığı topu Demba Ba ceza sahası içinde kafayla indirdi, Visca'nın müsait pozisyonda kaleye gönderdiği topu kaleci Karius kurtardı.

90 1. dakikada Elneny'nin kontrolünde olan topu Beşiktaş ceza sahası içinde kapan Demba Ba, Karius'tan sıyrılarak açısını kaybetmesine rağmen sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Süleyman Özay

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 83 Berkay Özcan), Visca (Dk. 90 3 Ponck), Elia (Dk. 72 Azubuike), Demba Ba, Crivelli

Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Diaby (Dk. 69 Ljajic), Hutchinson, Boateng, N'Koudou (Dk. 74 Boyd), Burak Yılmaz (Dk. 81 Umut Nayir)

Gol: Dk. 50 Demba Ba (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 9 Boateng, Dk. 85 Boyd (Beşiktaş), Dk. 19 Crivelli, Dk. 45 1 Mahmut Tekdemir, Dk. 86 Epureanu (Medipol Başakşehir)

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Medpol Başakşehir 1-0 Beşiktaş

 

Medpol Başakşehir 1-0 Beşiktaş

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