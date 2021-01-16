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GeriFutbol Medipol Başakşehirli Demba Ba'dan gol isyanı!
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Futbol
Haber Giriş: 16.01.2021 - 18:36 | Son Güncelleme:

Medipol Başakşehirli Demba Ba'dan gol isyanı!

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Medipol Başakşehirli futbolcu Demba Ba, Sivasspor maçının ardından konuştu. Verilmeyen golleri için hakemi eleştiren Ba, "Hafta boyu çalışıyoruz, emek veriyoruz ama sayılmayan bir gol oldu. Başka birinin maça etki etmesi bizim şevkimizi kırıyor." dedi.

Gollerinin sayılmamasını eleştiren Ba, "Maçın hava şartlarından iptal edilmesi düşünülebilirdi. Golü attık, bireysel hatadan yedik. 2. golü attığımızda da sayılmadı. Allah yukarıda. Hafta boyu çalışıyoruz, emek veriyoruz ama sayılmayan bir gol oldu. Başka birinin maça etki etmesi bizim şevkimizi kırıyor." diye konuştu.

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