Medipol Başakşehirli Demba Ba'dan gol isyanı!

Gollerinin sayılmamasını eleştiren Ba, "Maçın hava şartlarından iptal edilmesi düşünülebilirdi. Golü attık, bireysel hatadan yedik. 2. golü attığımızda da sayılmadı. Allah yukarıda. Hafta boyu çalışıyoruz, emek veriyoruz ama sayılmayan bir gol oldu. Başka birinin maça etki etmesi bizim şevkimizi kırıyor." diye konuştu.