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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 00:17,Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde Midtjylland'a yenildi

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Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde Midtjylland'a yenildi
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Danimarka Birinci Futbol Ligi'nde Kopenhag, deplasmanda Midtjylland'a 3-1 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, Şampiyonluk Grubu mücadelesinde lider Midtjylland'ın konuğu oldu.

Kopenhag, 22. dakikada Muhammed Daramy'nin attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün girdi. Midtjylland, 63. dakikada Sory Kaba'nn penaltıdan attığı golle skoru eşitlerken, 79. dakikada Anders Dreyer ve 81. dakikada Awer Mabil'in ağları sarsmasıyla Kopenhag'ı 3-1 yendi.

Medipol Başakşehir, ilk maçı 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5-6 Ağustos'ta Kopenhag'a konuk olacak

 

Medipol Başakşehirin rakibi Kopenhag, ligde Midtjyllanda yenildi

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