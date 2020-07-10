Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde Midtjylland'a yenildi
Danimarka Birinci Futbol Ligi'nde Kopenhag, deplasmanda Midtjylland'a 3-1 mağlup oldu.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, Şampiyonluk Grubu mücadelesinde lider Midtjylland'ın konuğu oldu.
Kopenhag, 22. dakikada Muhammed Daramy'nin attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün girdi. Midtjylland, 63. dakikada Sory Kaba'nn penaltıdan attığı golle skoru eşitlerken, 79. dakikada Anders Dreyer ve 81. dakikada Awer Mabil'in ağları sarsmasıyla Kopenhag'ı 3-1 yendi.
Medipol Başakşehir, ilk maçı 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5-6 Ağustos'ta Kopenhag'a konuk olacak
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