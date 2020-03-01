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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.03.2020 - 23:44,Son Güncelleme:/

Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde Aalborg'u yendi

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Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde Aalborg'u yendi
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Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, Danimarka Süper Lig'de ağırladığı Aalborg'u 3-2 yendi.

Kopenhag, Danimarka futbol liginin 23. haftasında Aalborg'u konuk etti.

Ev sahibi takım, 55 ve 64. dakikalarda Michael Santos, 57. dakikada Pep Biel'in golleriyle durumu 3-0 yaptı.

Aalborg, 72. dakikada Lucas Andersen ve 77. dakikada Zeca'nın kendi kalesine attığı gollerle umutlansa da Kopenhag mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Ligde iki hafta sonra galip gelerek 50 puana ulaşan Kopenhag, maç eksiği bulunan lider Midtjylland'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Aalborg ise 34 puanla 6. sırada kaldı.

Medipol Başakşehir, 12 Mart'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Kopenhag'ı ağırlayacak

Medipol Başakşehirin rakibi Kopenhag, ligde Aalborgu yendi

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