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GeriFutbol Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde 6 maç sonra kazandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 23:20,Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde 6 maç sonra kazandı

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Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde 6 maç sonra kazandı
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Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, Danimarka Süper Lig'de konuk olduğu Aalborg'u 1-0 yendi.

Kopenhag, Danimarka ligi şampiyonluk grubunun 9. haftasında Aalborg'a konuk oldu.

Zeca, 53. dakikada attığı golle Kopenhag'ı 1-0'lık galibiyete taşıdı. Bu sonuçla Kopenhag, ligde 6 maç sonra galip geldi.

Midtjylland'ın daha önce şampiyonluğunu ilan ettiği Danimarka liginde Kopenhag, bitime bir hafta kala 65 puanla ikinci sırada yer aldı.

Medipol Başakşehir, ilk maçı 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun rövanşında 5 Ağustos'ta Kopenhag'a konuk olacak

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