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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.02.2020 - 11:22,Son Güncelleme:/

Medipol Başakşehir'in hedefi liderlik

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Medipol Başakşehir'in hedefi liderlik
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Turuncu-lacivertli takım, bu mücadeleyi kazanması halinde haftayı 46 puanla lider kapatacak. Son iki maçını kaybeden Çaykur Rizespor'un ise 24 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir, 5-0 kazanmıştı.

- Crivelli cezalı

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Enzo Crivelli, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte, tedavisi süren Robinho'nun da forma giymesi beklenmiyor.

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