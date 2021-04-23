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Medipol Başakşehir'in altyapı antrenörlerinden Can Cüneyt Ömeroğlu vefat etti
Medipol Başakşehir'in altyapı antrenörlerinden Can Cüneyt Ömeroğlu, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı vefat etti.
Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Altyapı antrenörlerimizden Can Cüneyt Ömeroğlu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunmuş değerli antrenörümüz Ömeroğlu'na yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." denildi.