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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 19:14 | Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

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Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi. Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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