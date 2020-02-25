Medipol Başakşehir'de Sporting Lizbon maçı hazırlıkları başladı

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda Süper Lig'de dün oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Pas oyunu ile süren idman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Sporting Lizbon maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.



