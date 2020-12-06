Medipol Başakşehir'de PSG maçı hazırlıkları başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 11. haftasında dün deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertliler, PSG müsabakası öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas oyunuyla devam eden çalışma, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın öğle saatlerinde Fransa'nın başkenti Paris'e hareket edecek ve son antrenmanını maçın oynanacağı Parc des Princes Stadı'nda yapacak