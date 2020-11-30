MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMedipol Başakşehir'de Leipzig maçı hazırlıkları
GeriFutbol Medipol Başakşehir'de Leipzig maçı hazırlıkları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 30.11.2020 - 20:38 | Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir'de Leipzig maçı hazırlıkları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Medipol Başakşehir'de Leipzig maçı hazırlıkları
Abone Olgoogle-news

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. haftasında 2 Aralık Çarşamba günü Almanya'nın Leipzig takımını konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, yarın saat 19.30’da yapacağı idmanla Leipzig karşılaşması hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle