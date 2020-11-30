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Medipol Başakşehir'de Leipzig maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. haftasında 2 Aralık Çarşamba günü Almanya'nın Leipzig takımını konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, yarın saat 19.30’da yapacağı idmanla Leipzig karşılaşması hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
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