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GeriFutbol Medipol Başakşehir'de koronavirüs depremi! Kasımpaşa maçı öncesi 2 oyuncunun sonucu pozitif
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Futbol
Haber Giriş: 21.04.2021 - 18:39 | Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir'de koronavirüs depremi! Kasımpaşa maçı öncesi 2 oyuncunun sonucu pozitif

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Medipol Başakşehir'de koronavirüs depremi! Kasımpaşa maçı öncesi 2 oyuncunun sonucu pozitif

Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de 2 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Süepr Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Medipol Başakşehir'de koronavirüs sıkıntısı yaşanıyor.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada iki futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-19 PCR testlerinde iki oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır." denildi.

Medipol Başakşehirde koronavirüs depremi Kasımpaşa maçı öncesi 2 oyuncunun sonucu pozitif

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