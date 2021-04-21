Medipol Başakşehir'de koronavirüs depremi! Kasımpaşa maçı öncesi 2 oyuncunun sonucu pozitif

Süepr Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Medipol Başakşehir'de koronavirüs sıkıntısı yaşanıyor.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada iki futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-19 PCR testlerinde iki oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır." denildi.

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