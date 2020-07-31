AA
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Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları sürüyor!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idmanın 5'e 2 pas oyunuyla devam ettiği bildirildi. Antrenmanın, pas ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek
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