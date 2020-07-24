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Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Süper Lig'de sezonun bitime bir hafta kala şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir, 26 Temmuz Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale oyun ile tamamlandı
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