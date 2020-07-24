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Futbol
Haber Giriş: 24.07.2020 - 19:15,Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

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Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları
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Süper Lig'de sezonun bitime bir hafta kala şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir, 26 Temmuz Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale oyun ile tamamlandı

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