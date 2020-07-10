MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMedipol Başakşehir'de İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları!
GeriFutbol Medipol Başakşehir'de İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 21:57,Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir'de İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Medipol Başakşehir'de İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları!
Abone Olgoogle-news

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki idman sahasındaki çalışma, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ettikleri antrenmanı orta ve şut çalışmasıyla tamamladı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle