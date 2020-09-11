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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 23:48 | Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir'de Hatayspor maçı hazırlıkları

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Medipol Başakşehir'de Hatayspor maçı hazırlıkları
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 14 Eylül Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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