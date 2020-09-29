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Futbol
Haber Giriş: 29.09.2020 - 18:48 | Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları

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Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile 3 Ekim Cumartesi günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlayan turuncu-lacivertliler, 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Medipol Başakşehir, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

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