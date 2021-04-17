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GeriFutbol Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs vakası
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Futbol
Haber Giriş: 17.04.2021 - 19:07 | Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs vakası

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Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs vakası

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Kovid-19 testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun semptomsuz olduğu vurgulanırken, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde futbolcunun izolasyon ve tedavi planlamalarına başlandığı kaydedildi.

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