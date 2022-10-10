Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu'ndan oyuncularına sert mesaj! "Devam etmeyeceğiz"

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Süper Lig'de Sivasspor'a 2-0 mağlup olarak ilk yenilgisini alan Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Mağlubiyeti kabullenmeyecek oyuncularla devam edeceklerini vurgulayan Emre Belözoğlu, "Biz oyunun doğrularını öğretmeye gayret edeceğiz. Doğrularını öğrenmek isteyen oyuncularla devam edeceğiz. Ben burada olduğum sürece böyle olacak. Bu oyundan vazgeçmeyeceğiz. Rakamların belli bir yere kadar değeri ve önemi vardır. Oyunu istemeniz, arzu etmeniz, kaybetmemeyi sevmemeniz önemlidir. Biz buraya geldiğimizde kaybetmeye alışmış bir takım vardı. Biz onu değiştirdik burada. Ne olursa olsun yola devam edeceğiz. Hedeflerimiz var. Hedefler için oynayan oyuncularla yola devam edeceğiz. Mağlubiyeti doğal gören oyuncularla yola devam etmeyeceğiz." diye konuştu.

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"GELDİKLERİ POZİSYONLARI DEĞERLENDİRDİLER"

Oyun olarak sezon başına göre iki haftadır geriye gittiklerini ve hantal bir görüntü sergilediklerini belirten Belözoğlu, "Kazanmak istediğimiz, bu yönde planladığımız bir maçtı. Ama son iki haftadır oyun olarak sezon başına göre geride kaldığımızı söylemiştim. Kazansak da böyleydi. Bugün bize hem mesafe ve alan veren bir takıma karşı rahat pozisyon üretebilirdik. Son iki hafta olduğu gibi hantal oynadık. Oyunu hızlandıramadık. Yakaladığımız pozisyonlar vardı. Rakip fazla gelmeyi tercih etmedi. Geldikleri pozisyonları değerlendirdiler. Tebrik ediyorum, ilk galibiyetlerini aldılar. Kazanmayı alışkanlık haline getiren, kazanmaktan keyif alan oyuncularla devam etmeye gayret edeceğiz, kaybetmeyi doğal gören oyuncularla değil. Burada bizim de hatalarımız var, tercihlerimizde hatalar yaptık. Yolumuza devam edebilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.



"NE YAZIK Kİ BAZEN DUYGUSAL OYNAMAYA ÇALIŞAN OYUNCULAR OLUYOR"



Kapalı savunmalara karşı yaşadıklarını sıkıntıları çözmek adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Belözoğlu, "Bunun üzerine çalışıyoruz. Gösterdiğimiz opsiyonlar da var. Buna sadık kaldığımızda pozisyonlar üretiyoruz. Ne yazık ki bazen duygusal oynamaya çalışan oyuncular oluyor, bunu doğal karşılamak lazım. Gösterdiğimiz oyun formasyonuna sadık kalsa herkes çok rahat pozisyon üretebilecek ortamları yakaladık. Bazen oyuncular duyguları ile oynamak istiyor. Uzun zamandır kazanan bir takım olduğu için bazen onları motive etmekte zorlandığımız anlar oldu. İki haftadır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Kazanmayı istemek değerlidir. Bazen pozisyon anlamında geride kalsanız da istemek önemlidir. Oyunun belli anlarında bunu istedik ama bütününde istediğimizi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.