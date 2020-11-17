MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMedipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları
GeriFutbol Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 17.11.2020 - 18:31 | Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas oyunuyla devam eden idmanın çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle