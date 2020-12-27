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Haber Giriş: 27.12.2020 - 21:36 | Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir'de Berkay Özcan: "Bu yönden sıkıntı yaşıyoruz"

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Medipol Başakşehir'de Berkay Özcan: "Bu yönden sıkıntı yaşıyoruz"
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Medipol Başakşehirli futbolcu Berkay Özcan, Kasımpaşa maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Kasımpaşa maçı sonrası öz eleştiride bulunan Berkay, "1.5 sene oldu buraya geleli. Galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Son haftalarda kazanmıyorduk. Ben de dahil herkes takıma daha çok katkı sağlamalı. Bu yönden sıkıntı yaşıyoruz. Bu yönde kendimizi geliştirmeliyiz. Gol yememek, çok gol atmak lazım. Onu da başaramıyoruz. Sıkıntı burada." diye konuştu.

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