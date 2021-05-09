Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman'dan Sivasspor maçı sonrası flaş sözler: "Düşme tehlikesini iliklerimize kadar hissettik"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında 0-0 sona eren Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında bir puanı hak ettiklerini söyledi.

Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, bütün annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Her iki takımın birer puanı hak ettiğini dile getiren Kocaman, şunları kaydetti:

"Ligin ikinci yarısının ortalarından itibaren ciddi şekilde düşme tehlikesinin iliklere kadar hissedildiği sezonu, son 2 hafta kala matematiksel olarak sonlandırmış olduk. Bu sonuçlar bizim açımızdan ligin istediğimiz şekilde bitmesini sağladı. Bunun için de son derece mutluyuz. Başakşehir bu seviyeleri hiç görmemişti. Umarım ve diliyorum ki önümüzdeki sezon ile yeni sezonlar için bir aşı olmuş olur. Buralar, maç trafiğinin de yoğunluğuyla ruhsal ve zihinsel olarak son derece yıpratıcı bölgeler."

Kocaman, Sivasspor'un ikinci yarının ve son iki sezonunun en başarılı takımlarından biri olduğunu belirterek, "Hatta en başarılısı denilebilir. İki sezondur hep yukarılarda oluyorlar. Bu sene özellikle sezon başında Avrupa Ligi'nin getirdiği zihinsel dağınıklık doğal olarak onları da etkiledi. İstedikleri sonuçları alamadılar. İkinci yarı da bizim maça gelinen sürece kadar 16 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ile çıkmışlardı. Yedikleri gol ortalaması birin altındaydı. Oyun olarak da güçlü bir takım." dedi.

İlk yarı maçın ortada geçtiğini, ikinci yarı oyunun kontrolünü ele aldıklarını ifade eden Kocaman, "Bu arada Sivasspor da ortalamasının altında kalsa da kalemizde tehditler oluşturdu. Ancak sonuç başladığı gibi bitti. Her iki takım için de doğru skor gibi gözüküyor." diye konuştu.

RIZA ÇALIMBAY: "KOLAY MAÇ DEĞİLDİ"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesinde puan cetvelindeki konumlarını korumak istediklerini söyledi.

Arkadan gelen takımlarla aralarında fazla puan farkı olmadığını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Mutlaka bu maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Kolay maç değildi. Karşımızdaki takımın ne de olsa düşmeye yakın pozisyonu vardı. Kapalı ve disiplinli oynayacaklarının farkındaydık. Gerçekten de öyle oldu. Pozisyon bulmak için çok zorlandık ama yine de bulmaya çalıştık. Birkaç tane de pozisyonumuz oldu, onları da değerlendiremedik. Daha iyi oynayabilirdik, daha tempolu oynayabilirdik, daha güzel pozisyonlar yakalayabilirdik ama geçen maçlarımız gibi fazla pozisyon üretemedik. Hem ilk yarı hem ikinci yarı galibiyet için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Olmadı, yapacak bir şey yok."

Çalımbay, ligde kalan maçlarını en iyi şekilde bitirmek istediklerini sözlerine ekledi.

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