Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman'dan Emre Belözoğlu'na övgü

Belözoğlu'nun son derece donanımlı bir futbol adamı olduğunu belirten Kocaman, "Emre Belözoğlu'na hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Son derece donanımlı birisi. Oyunculuğunda bu işin her tarafını gördü. Üst seviye insanlarla beraber oldu. Bütün bunların yanı sıra, çok tutkulu. İnşallah her şey istediği şekilde ilerler. İki takımın da yüksek şiddetle puana ihtiyacı var. Biz geçen hafta Gaziantep'e mağlup olduk, hafta içini boş geçtik, şimdi de Fenerbahçe'yle oynayacağız. Etrafımızdaki tüm takımlar puan kaybetti. Topun hakimiyetini alan, sanki bir adım daha öne çıkacak." diye konuştu.

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