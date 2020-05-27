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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 20:17,Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir'de antrenmanlar sürüyor

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Medipol Başakşehir'de antrenmanlar sürüyor
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Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada antrenmanlara devam ediyor.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, geniş alanda pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek

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