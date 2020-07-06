Medipol Başakşehir Yukatel Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de 31. hafta heyecanı başlıyor. Lider Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Medipol Başakşehir Yukatel Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 31. hafta maçında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Şampiyonluk yolunda oldukça krtik olan maça ilişkin ayrıntılar, futbolseverlerce sorgulanıyor. İşte, Medipol Başakşehir Yukatel Denizlispor maçına ilişkin ayrıntılar...
Lider Medipol Başakşehir, konuğu Yukatel Denizlispor'la 7 Temmuz Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor karşılaşmasını, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
Süper Lig'de son 11 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 63 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Turuncu-lacivertli takım, ligde son 4 haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde girdi.
TEK EKSİK
Medipol Başakşehir'de Yukatel Denizlispor mücadelesi öncesinde tek eksik bulunuyor.
İstanbul ekibinde kart cezalısı Moldovalı stoper Alexandru Epureanu bu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un Epureanu'nun yerine Carlos Ponck'a forma vermesi bekleniyor.
Turuncu-lacivertli ekipte, kart cezaları sona eren Edin Visca, Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic ise bu mücadelede forma giyebilecek.
FRANSIZ FORVET CEZA SINIRINDA
Medipol Başakşehir'de Fransız forvet Enzo Crivelli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Crivelli, Denizlispor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde takımının 32. haftada deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
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