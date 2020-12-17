Medipol Başakşehir Turgutluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları kapsamında, Medipol Başakşehir ile Turgutluspor bugün karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak beşinci tur maçı sonunda son 16 turuna yükselen takım belli olacak. Müsabakaya kısa bir süre kala, maçın saati ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Medipol Başakşehir Turgutluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Medipol Başakşehir ile Turgutluspor bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turun kritik maçında her iki ekip de bir üst tura çıkma parolası ile sahada olacak. Futbolseverlerin gözü şimdi bu seyir zevki yüksek müsabakada. İşte, Medipol Başakşehir Turgutluspor maçı hakkında ayrıntılar...
Medipol Başakşehir - Turgutluspor maçı bugün saat 18:45'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka A Spor kanalında canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada Turgut Doman düdük çalacak. Domanın yardımcılıklarını ise Mehmet Kapluhan ve Ata Yıldırım üstlenecek.
KALAN MAÇLARIN PROGRAMI
13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)
17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)
18.45 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)
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