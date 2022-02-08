Medipol Başakşehir Trezeguet ve Pizzi transferlerini açıkladı!

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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Aston Villa'dan Trezeguet ve Benfica'dan Pizzi'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

İşte turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamalar;

Kulübümüz, Aston Villa kulübünün futbolcusu Trezeguet’i sezon sonuna kadar kiraladı.

Mısır Milli Takımı’nda da görev yapan başarılı kanat oyuncusu, 2017-2019 yılları arasında iki sezon ülkemizde Kasımpaşa forması giymiş ve burada gösterdiği üst düzey performans ile Premier League’e transfer olmuştur.

Takımımızda 27 numarayı giyecek olan Trezeguet’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

PIZZI 20 NUMARA GİYECEK

Kulübümüz, Benfica kulübünün futbolcusu Pizzi’yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Portekiz Milli Takımı’nda da görev yapan başarılı orta saha oyuncusu, efsanesi olduğu Benfica kulübünün taraftarları tarafından ‘Pizzidane’ lakabı ile anılmaktadır.

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Takımımızda 20 numarayı giyecek olan Pizzi’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.