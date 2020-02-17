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GeriFutbol Medipol Başakşehir, Sporting maçı hazırlıklarını sürdürdü!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 20:23,Son Güncelleme:/

Medipol Başakşehir, Sporting maçı hazırlıklarını sürdürdü!

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Medipol Başakşehir, Sporting maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Medipol Başakşehir, 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada, basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı.

Pas oyunuyla süren idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamlayacak ve saat 17.00'de uçakla Portekiz'e hareket edecek.

Medipol Başakşehir, Sporting maçı hazırlıklarını sürdürdü

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